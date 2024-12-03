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Samsunspor - Yeni Orduspor maçının hangi kanalda yayınlandığı netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
03 Aralık 2024 17:31 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 17:34
Samsunspor - Yeni Orduspor maçının hangi kanalda yayınlandığı netleşti

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürerken bugün 4. tur eleme maçları başladı. 3 Aralık Salı günü Samsunspor ile Orduspor karşılaşırken maçı takip etmek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırdı. ZTK'da 5.tur kura çekimi cuma günü gerçekleşecek.

Türkiye Kupası​'nda serüven sürerken bu akşam Samsunspor​ ile Orduspor karşı karşıya geliyor.

Binlerce taraftarın heyecanla beklediği karşılaşmaya saatler kala kanalı da gündeme geldi.

SAMSUNSPOR - ORDUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün ZTK'da oynanacak olan müsabaka A Spor​ ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Maçı takip etmek isteyenler A Spor kanalında canlı olarak izleyebilecek.

Karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova olurken yardımcılıklarını Kadir Akıllı ve Onur Gülter yapacak. Dördüncü hakem Tarık Güldal olacak.

Samsunspor - Yeni Orduspor maçının hangi kanalda yayınlandığı netleşti - 1. Resim

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

3 Aralık Salı günü maç programı şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası 

Iğdırspor - Muşspor | 13:00 | A Spor

Antalyaspor - Küçükçekmece Sinop | 15:30 | A Spor

Adana Demirspor - Sebat Gençlik | 18:00 | A Spor

Samsunspor - 52 Orduspor | 20:30 | A Spor

Almanya Kupası

Jahn Regensburg - Stuttgart | 20:00 | S Sport Plus

Bayern Münih - Bayer Leverkusen | 22:45 | S Sport Plus

İspanya La Liga

Mallorca - Barcelona | 21:00 | Yayın Yok

İngiltere Premier Lig

Ipswich Town - Crystal Palace | 22:30 | beIN Sports

Leicester City - West Ham | 23:15 | beIN Sports

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Kaynak: TGRT Haber
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