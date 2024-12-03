Samsunspor - Yeni Orduspor maçının hangi kanalda yayınlandığı netleşti
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürerken bugün 4. tur eleme maçları başladı. 3 Aralık Salı günü Samsunspor ile Orduspor karşılaşırken maçı takip etmek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırdı. ZTK'da 5.tur kura çekimi cuma günü gerçekleşecek.
Türkiye Kupası'nda serüven sürerken bu akşam Samsunspor ile Orduspor karşı karşıya geliyor.
Binlerce taraftarın heyecanla beklediği karşılaşmaya saatler kala kanalı da gündeme geldi.
SAMSUNSPOR - ORDUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bugün ZTK'da oynanacak olan müsabaka A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Maçı takip etmek isteyenler A Spor kanalında canlı olarak izleyebilecek.
Karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova olurken yardımcılıklarını Kadir Akıllı ve Onur Gülter yapacak. Dördüncü hakem Tarık Güldal olacak.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
3 Aralık Salı günü maç programı şöyle:
Ziraat Türkiye Kupası
Iğdırspor - Muşspor | 13:00 | A Spor
Antalyaspor - Küçükçekmece Sinop | 15:30 | A Spor
Adana Demirspor - Sebat Gençlik | 18:00 | A Spor
Samsunspor - 52 Orduspor | 20:30 | A Spor
Almanya Kupası
Jahn Regensburg - Stuttgart | 20:00 | S Sport Plus
Bayern Münih - Bayer Leverkusen | 22:45 | S Sport Plus
İspanya La Liga
Mallorca - Barcelona | 21:00 | Yayın Yok
İngiltere Premier Lig
Ipswich Town - Crystal Palace | 22:30 | beIN Sports
Leicester City - West Ham | 23:15 | beIN Sports