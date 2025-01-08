Sandık Kokusu bu akşam var mı? 8 Ocak Show TV yayın akışı

08 Ocak 2025 14:41 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 14:49

Bugün Sandık Kokusu Show TV yayın akışında yer aldı. Yeni yıl haftası sebebiyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Sevilen dizi Sandık Kokusu'nu izleyenler ise bugün olup olmadığını araştırdı.

Demet Akbağ, Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk'ün başrolünde yer aldığı dizide heyecan devam ediyor. 8 Ocak Çarşamba akşamı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

SANDIK KOKUSU​ BU AKŞAM VAR MI?

8 Ocak yayın akışına göre Sandık Kokusu 41. bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Dizi, Çarşamba günleri 20.00'de Show TV​ ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

BUGÜN SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Günün yayın akışına göre dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. 40. bölümü ile beğeni toplayan bölüm sonrası yaşanacaklar merak edildi. Seyircinin severek izlediği Sandık Kokusu bugün yeni bölümünü yayınlayacak.

8 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Bu Sabah

10.15 Sandık Kokusu (Tekrar)

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Sandık Kokusu

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI KİM?

Dizide yer alan isimler arasında Nalan Okçuoğlu, Arya Bozabalı, Emre Şen, Ömer Nadir Civelek, Mina Akdin, Sarp Kaan Altınçapa, Miray Yeral, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Uğur Yücel, Gözde Seda Altuner, İpek Özağan, Nesrin Cavadzade, Aydan Şener, Pamir Pekin, Tufan Günaçan, Tarık Şerbetçioğlu yer alıyor.