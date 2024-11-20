Sandık Kokusu’na Hakan karakteri katılıyor

20 Kasım 2024 10:50 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 10:56

Show TV ekranlarında çarşamba günleri ekranlara gelen Sandık Kokusu dizisinde heyecan sürerken katılacak olan yeni karakter ilgi çekti. Hakan rolünü oynayan ismin yer aldığı dizi ve filmler de araştırıldı.

Nesrin Cavadzade​'nin partneri olarak diziye dahil olması beklenen yeni oyuncu merakla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkatleri üzerine çeken diziye Hakan​ karakteri katılacak.

SANDIK KOKUSU HAKAN KİM?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nesrin Cavadzade'nin partneri Hakan karakteri diziye katılıyor. Karakteri Pamir Pekin oynayacak. Bir süre sonra da Hakan'ın babası İhsan'ın kadroya dahil olması bekleniyor.

PAMİR PEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

31 Mayıs 1979 tarihinde doğan isim Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünden mezun oldu.

Modellikle de ilgilenen isim 2003 yılında Yağmur Atacan ile oynadığı jöle reklamında tanınırken oyunculuğa ilk adımı 2007 yılında oldu.

Komiser Nevzat dizisi ile dikkat çeken isim Hülya Avşar'ın A Benim Akılsızım şarkısına çekilen klipte bulundu.

2016-2017 aralığında Gülümse Yeter projesinde yer aldı.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI KİM?

Dizide Demet Akbağ​, Uğur Yücel​, Özge Özpirinçci, Necip Memili, Meriç Aral ve Serkay Tütüncü gibi isimler yer alıyorken yeni oyuncular da ekleniyor.