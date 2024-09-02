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Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden aday olmuştu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
02 Eylül 2024 13:34 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 13:51
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi&#039;nden aday olmuştu

2024 yerel seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Kasım Gülpınar, partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifanın ardından Kasım Gülpınar'ın hangi partili olduğu merak edildi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler ve Yerel seçimlerinde Şanlıurfa Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Kasım Gülpınar, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Halktan gelen taleplere ve çağrılara her daim öncelik verdiğini belirten Kasım Gülpınar devamsız olarak devam edeceğini belirtti.

Vatandaşlar tarafından Kasım Gülpınar hangi partiden aday oldu sorusunun cevabı araştırılıyor.

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden aday olmuştu - 1. Resim

KASIM GÜLPINAR HANGİ PARTİDEN ADAY OLDU?

31 Mart 2024 Mahalli İdareler ve Yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Kasım Gülpınar yüzde 38,88 oy alarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden aday olmuştu - 2. Resim

ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKANI KASIM GÜLPINAR KİMDİR?

Kasım Gülpınar, 1969 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi.

Lise eğitimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğretmenlik yaptı.

Öğretmenlik görevinin ardından dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Merkezi'nde mütercim olarak çalışmaya başladı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı'nda Siyasi Danışmanlık ve Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Şanlıurfa Milletvekili olarak görev yaptı.

31 Mart 2024'te yapılan Mahalli İdareler Genel seçimlerinde, Şanlıurfa Belediye Başkanı olarak seçildi.

Kasım Gülpınar evli ve üç çocuk babasıdır.

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Kaynak: TGRT HABER
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