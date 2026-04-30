TFF 2. Lig’de play-off ilk tur karşılaşmaları bugün oynanacak mücadelelerle başlıyor. Şanlıurfaspor ile Muğlaspor arasındaki eşleşmenin ilk ayağı Şanlıurfa’da futbolseverlerle buluşacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şanlıurfaspor Muğlaspor hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor TFF 2. Lig'de play-off ilk tur karşılaşmaları kapsamında Şanlıurfaspor ile Muğlaspor arasındaki ilk maç bugün oynanacak. Şanlıurfaspor Muğlaspor canlı izle! Şanlıurfaspor ile Muğlaspor arasındaki play-off ilk tur karşılaşması 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak. Şanlıurfaspor Muğlaspor maçı hangi kanalda? Şanlıurfaspor Beyaz Grup'ta 5. sırada, Muğlaspor ise 72 puanla ikinci sırada tamamladı. Şanlıurfa Muğla maçı hangi kanalda? Rövanş maçı 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 16.00'da Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Şanlıurfaspor - Muğlaspor nerede izlenir? Karşılaşma Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ŞANLIURFASPOR MUĞLASPOR CANLI İZLE

Şanlıurfaspor ile Muğlaspor arasındaki play-off ilk tur karşılaşması, 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 20.00’de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacak. Sezonu Beyaz Grup’ta 5. sırada tamamlayan Şanlıurfaspor, sahasında elde edeceği sonuçla rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacak. Taraftar desteğini arkasına alacak ev sahibi ekip, tur kapısını aralamak adına ilk maçta etkili bir performans sergilemeye çalışacak.

Muğlaspor ise sezonu 72 puanla ikinci sırada tamamlayarak play-off’a avantajlı bir konumda katıldı. Ligin son haftalarındaki performansıyla dikkat çeken ekip, deplasmanda oynayacağı ilk maçtan iyi bir sonuç alarak rövanş öncesi avantaj sağlamak istiyor. İki takımın da sahaya tur hedefiyle çıkacağı mücadele, play-off sürecinin ilk önemli karşılaşmalarından biri olacak. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Play-off eşleşmesinde iki maç üzerinden bir değerlendirme yapılacak. İlk karşılaşmanın ardından 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 16.00’da Muğla Atatürk Stadyumu’nda rövanş oynanacak. Bu iki maç sonunda üstünlük sağlayan takım bir üst tura yükselecek.

ŞANLIURFASPOR MUĞLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şanlıurfaspor ile Muğlaspor arasında oynanacak play-off ilk tur mücadelesi Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, belirtilen saatte yayın üzerinden maçı izleyebilecek.

Play-off sürecinin önemli karşılaşmalarından biri olan bu mücadele, 1. Lig yolunda ilerlemek isteyen iki takımın rekabetine sahne olacak. Karşılaşmanın sonucu, eşleşmenin gidişatı açısından belirleyici olacak.

TİVİBUSPOR ŞANLIURFASPOR MUĞLASPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Tivibu Spor yayınını izlemek isteyenler için farklı erişim seçenekleri bulunuyor. En yaygın yöntemlerden biri Tivibu GO uygulaması veya web sitesi üzerinden izleme imkanıdır. Tivibu aracılığıyla akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve uyumlu akıllı televizyonlardan canlı yayınlara ulaşılabiliyor.

Uygulamaya Google Play Store veya App Store üzerinden erişilebiliyor. Ayrıca bilgisayar kullanıcıları da tarayıcı üzerinden Tivibu’nun resmi sitesine giriş yaparak yayını takip edebiliyor. Kullanıcılar, uygulama veya site üzerinden telefon numaralarıyla giriş yaparak kanallara erişim sağlayabiliyor.