Şanlıurfaspor – Pendikspor maçı hangi kanalda? 1. Lig’de karşılaşıyor

14 Aralık 2024 13:49 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 13:53

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken 14 Aralık Cumartesi günü Şanlıurfaspor ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. Müsabakayı takip etmek isteyenler ise yayınlandığı kanalı araştırıyordu.

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Bu akşam maç var mı? 14 Aralık programı duyuruldu

Bu akşam maç var mı? 14 Aralık programı duyuruldu

Futbolseverlerin heyecanla izlediği Trendyol 1. Lig'de bugün Şanlıurfaspor​'un müsabakası yer aldı.

Taraftarlar stadyumdan maçı takip ederken bazı taraftarlar da televizyon ekranlarında canlı olarak izlemek istiyor.

ŞANLIURFASPOR - PENDİKSPOR​ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ederken bugün oynanacak olan müsabaka tabii Spor 6, Bein Sports​ Max 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

Müsabaka bugün 13.30'da başladı.

TRENDYOL 1. LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Günün programına göre karşılaşmaların saati ve kanalı şöyle:

Şanlıurfaspor - Pendikspor | 13:30 | Bein Sports Max 1, beIN Sports, Tod TV, tabii Spor 6

İstanbulspor - Erzurumspor | 13:30 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports, Tod TV

Fatih Karagümrük - Boluspor | 16:00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports, Tod TV

Sakaryaspor - Iğdırspor | 19:00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports, Tod TV