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Şanlıurfaspor – Pendikspor maçı hangi kanalda? 1. Lig’de karşılaşıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
14 Aralık 2024 13:49 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 13:53
Şanlıurfaspor – Pendikspor maçı hangi kanalda? 1. Lig’de karşılaşıyor

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken 14 Aralık Cumartesi günü Şanlıurfaspor ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. Müsabakayı takip etmek isteyenler ise yayınlandığı kanalı araştırıyordu.

Futbolseverlerin heyecanla izlediği Trendyol 1. Lig'de bugün Şanlıurfaspor​'un müsabakası yer aldı.

Taraftarlar stadyumdan maçı takip ederken bazı taraftarlar da televizyon ekranlarında canlı olarak izlemek istiyor.

ŞANLIURFASPOR - PENDİKSPOR​ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ederken bugün oynanacak olan müsabaka tabii Spor 6, Bein Sports​ Max 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

Müsabaka bugün 13.30'da başladı.

Şanlıurfaspor – Pendikspor maçı hangi kanalda? 1. Lig’de karşılaşıyor - 1. Resim

TRENDYOL 1. LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Günün programına göre karşılaşmaların saati ve kanalı şöyle:

Şanlıurfaspor - Pendikspor | 13:30 | Bein Sports Max 1, beIN Sports, Tod TV, tabii Spor 6

İstanbulspor - Erzurumspor | 13:30 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports, Tod TV

Fatih Karagümrük - Boluspor | 16:00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports, Tod TV

Sakaryaspor - Iğdırspor | 19:00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports, Tod TV

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Kaynak: TGRT Haber
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