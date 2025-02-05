Santorini Yanardağı en son ne zaman patladı? Minos uygarlığının çöküşüne neden oldu

05 Şubat 2025 09:55 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 10:51

Ege Denizi'nde Santorini Adası açıklarında 28 Ocak 2025 tarihinden beri art arda depremler meydana geldi. 600'ü aşan depremlerin ardından Santorini Yanardağı gündem oldu. Vatandaşlar tarafından Santorini Yanardağı'nın en son ne zaman patladığı merak ediliyor. Santorini Yanardağı'nın en son aktivitesi 1956 yılında gerçekleşti.

Ege Denizi'ndeki Santorini'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor! Uzmanların hepsi aynı korkutan yorumu yaptı

Ege Denizi'ndeki Santorini'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor! Uzmanların hepsi aynı korkutan yorumu yaptı

Ege Denizi'nde bulunan Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda art arda depremler meydana geliyor. Volkanik nedenlerden kaynaklandığı depremler Santorini Yanardağı'nın tekrardan gündeme gelmesine neden oldu.

Geçmişte büyük patlamalarıyla bilinen yanardağının tekrardan patlaması durumunda yaşanacak olan etkiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

SANTORİNİ YANARDAĞI EN SON NE ZAMAN PATLADI?

Santorini Yanardağı en son 1950 yılında patladı. Yaşanan patlamanın ardından 6 yıl sonra ise büyük bir deprem meydana geldi.

1956 yılında gerçekleşen depremin 7.7 büyüklüğünde meydana gelmişti. Prof. Dr. Bülent Kaypak tarafından açıklanan bilgilere göre depremin ardından Ege Denizi'nde 20 metreye ulaşan tsunami dalgaları oluştu.

Santorini Yanardağı'nın bilinen en büyük patlaması ise MÖ. 1650-1450 yılları arasında gerçekleşti. Doğu Akdeniz'de çok büyük yıkıcı doğa olaylarına neden oldu. Girit adasında bulunan Minos Uygarlığı üzerinde büyük tahribat bırakarak çökmesine neden oldu.

Yanardağın patlamasının ardından yaşanan çöküntü sonucunda tsunami meydana geldi ve adanın kuzey ve kuzey batı kıyıları sular altına kaldı. Ayrıca adanın neredeyse tamamı on santimetre kalınlığında volkanik kül tabakasıyla örtüldü.

SANTORİNİ TÜRKİYE ARASI KAÇ KM?

Santorini ve Türkiye arasında 170 km bulunuyor. Volkanik Patlama Endeksi'ne göre 7 seviyesine kadar çıkabilecek bir patlama potansiyeline sahip.

Bu büyüklükte bir depremin meydana gelmesi durumunda Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'de oldukça geniş bir coğrafyada etki gösterecektir.