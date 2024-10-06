Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Gine Körfezi yakınlarında yer alıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

06 Ekim 2024 12:39 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 12:58

Türkiye ile Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti arasında imzalanan güvenlik ve kolluk eğitimi ile enerji iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmanın ardından vatandaşlar Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti nerede, Müslüman mı sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

İlgili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan Sao Tome ve Principe Başbakanı Trovoada'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından iki ülke arasında güvenlik ve kolluk eğitimi ile enerji iş birliği anlaşması imzalandı. Vatandaşlar tarafından Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti nerede, Müslüman mı sorularının cevapları merak edildi. SAO TOME VE PRİNCİPE DEMOKRATİK CUMHURİYETİ NEREDE? Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batı kıyısında yer alan Gine Körfezi açıklarında bulunuyor. Bir ada ülkesi olan ülkenin başkenti Sao Tome'dir. Portekizce konuşan ülkenin 2012 yılında yapılan resmi sayım sonuçlarına göre yaklaşık 178 bin 739 nüfusu bulunuyor. SAO TOME VE PRİNCİPE DEMOKRATİK CUMHURİYETİ MÜSLÜMAN MI? Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti'nin yüzde 80'i Hristiyan olarak biliniyor. İlgili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan Sao Tome ve Principe Başbakanı Trovoada'yla görüştü