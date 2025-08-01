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 | Erdem Avsar

Sapanca Gölü kurudu mu? Son yılların en düşük seviyesini gördü

Sakarya'nın içme suyu ihtiyacını gideren Sapanca Gölü, 29.90 metre kotunun altına düşerken SASKİ acil eylem planını devreye almaya hazırlanıyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 17:16

Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca vatandaşın içme su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü için tehlike çanları çalıyor.

, artan nüfus, bilinçsiz kullanım ve göl havzasında yaşanan su kayıpları sebebiyle suyun metrelerce geriye çekildiği gölde birçok kayık karaya oturdu.

Bu kapsamda şehrin geleceğini korumak için turistik yerlerde havuzların doldurulması yasaklanacak ve tüketimi yüksek olan ticari ve konut abonelikleri takibe alınacak.

Sapanca Gölü kurudu mu? Son yılların en düşük seviyesini gördü

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne resmi olarak yazı gönderilecek.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit, “Gölde su yok diyoruz ama hala insanlar araba yıkamaya da devam ediyorlar, fabrikalardan doldurulan sular şişelerle farklı bölgelere gönderiliyor. Ne yazık ki tarımsal sulamada hala tasarruflu su kullanmayı beceremiyoruz.” diye konuştu.

Gerekli tedbirler alınmazsa Sapanca ve benzeri birçok hayati gölün kuruması an meselesi.

ETİKETLER
#kuraklık
#su tasarrufu
#Çevre Koruma
#Sapanca Gölü
#Su Kaybı
#Su Krizi
#Su Ticaret
#Aktüel
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