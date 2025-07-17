Şarköy orman yangını söndürüldü mü son dakika? Tekirdağ orman yangınında son durum

Tekirdağ Şarköy'de yaşanan orman yangını sonrasında ekipler havadan ve karadan müdahalelere başladı. Yürekleri yakan görüntüler sonrasında Şarköy yangınında son durum araştırılırken yangına dair görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Ekiplerin mücadelesi sonucunda alevlerin etkisi azaldı.

ŞARKÖY ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

15 Temmuz günü Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen yangın kısa sürede ormana sıçramıştı. İstiklal Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçrarken rüzgarın etkisiyle yangın büyümüştü.

Ekiplerin müdahaleleri sonucunda alevlerin etkisi azaltılmaya çalışılsa da rüzgar nedeniyle yangın geniş alanlara yayılmıştı. Birçok yerleşim alanı tedbir amaçlı tahliye edildi, ekipler havadan ve karadan çalışmalarını sürdürdü.

Şarköy'deki orman yangını 42. saatinde kısmen kontrol altına alındı.

TEKİRDAĞ ŞARKÖY ORMAN YANGINI ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şarköy’deki yangında 4 mahallede bin 320 kişinin tahliye edildiğini, 3 görevli ile birlikte toplam 22 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını paylaşmıştı. Son bilgilere göre Şarköy orman yangını kontrol altına alındı.

Bakan Yumaklı, "Yaklaşık 32 derece sıcaklık, 46 kilometre hızında rüzgarla yangın kendi ortamını buldu. İlk müdahale 6 dakika sonra yapıldı ancak kararsız rüzgar nedeniyle yangın 10 kilometrelik uzunlukta, 3.5 kilometre genişliğinde alana yayıldı" ifadelerini kullanmıştı.