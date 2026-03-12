Menü Kapat
SASA hisse neden yükseldi? Günü yüzde 10 yükselişle tavan seviyede kapattı

SASA Polyester (SASA) hissesi bugün Borsa İstanbul’da günün en dikkat çeken hareketlerinden birine imza attı. Önceki kapanışı yaklaşık 2,20 TL seviyesinde bulunan hisse, gün içinde 2,19 TL seviyelerinden başlayan alımların ardından hızlı bir yükseliş yaşayarak 2,40–2,42 TL bandına kadar çıktı ve gün içinde tavan seviyesine ulaştı. Gün boyunca yaşanan hareketle birlikte hisse yaklaşık yüzde 9-10 oranında değer kazandı. Son haftalarda aşağı yönlü bir seyir izleyen hissede görülen bu güçlü yükseliş, yüksek işlem hacmiyle birlikte gerçekleşti. SASA neden yükseliyor? İşte SASA hisse yorumları ve hissedeki yükselişin nedenleri…

SASA hisse neden yükseldi? Günü yüzde 10 yükselişle tavan seviyede kapattı
SASA Polyester (SASA) hissesi 12 Mart 2026 tarihli işlemlerde güçlü bir yükseliş yaşayarak gün içinde tavan fiyat seviyesine ulaştı. Gün boyu devam eden alımlar, hissede son haftalardaki düşüş hareketinin ardından dikkat çekici bir fiyat değişimine yol açtı.

SASA hisse neden yükseldi? Günü yüzde 10 yükselişle tavan seviyede kapattı

SASA NEDEN YÜKSELİYOR?

SASA Polyester (SASA) hisselerinde gün içindeki yükselişin ardından piyasada dikkatler büyük kurumsal işlemlere çevrildi. ABD merkezli yatırım bankası Bank of America’nın iştiraki olan Merrill Lynch, SASA paylarında önemli miktarda alım gerçekleştirdi. Yapılan işlemler sonucunda kurumun toplamda 40 milyon 461 bin 194 adet hisse aldığı ve şirketteki pay oranının yüzde 5,074 seviyesine çıktığı bildirildi. Bu büyüklükteki bir kurumsal alım, piyasada geniş yankı uyandırdı ve hisse üzerindeki işlem hacmini belirgin şekilde artırdı.

SASA hisse neden yükseldi? Günü yüzde 10 yükselişle tavan seviyede kapattı

Gerçekleşen bu işlemin ardından gün içinde alım tarafında yoğunluk yaşandı. Yabancı bir kurumun pay oranını yüzde 5 seviyesinin üzerine taşıması, yatırımcıların dikkatini çeken gelişmeler arasında yer aldı. Gün boyunca artan işlem hacmi ile birlikte hissede güçlü bir fiyat hareketi yaşandı ve alımların etkisiyle fiyat kısa süre içinde 2,40-2,42 TL aralığına kadar yükseldi.

SASA hisse neden yükseldi? Günü yüzde 10 yükselişle tavan seviyede kapattı

SASA YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

SASA Polyester (SASA) hissesi son haftalarda 2,20 TL bandı civarında işlem görüyordu. Uzun süredir bu seviyelerde bulunan hisse, yatırımcılar tarafından dip bölge olarak değerlendirilen fiyat aralığında yer aldı. Gün içindeki yükseliş öncesinde hisse 2,19 TL seviyesine kadar geriledi ve ardından gelen yoğun alımlar ile yukarı yönlü hareket başladı.

SASA hisse neden yükseldi? Günü yüzde 10 yükselişle tavan seviyede kapattı

Gün boyunca oluşan yüksek işlem hacmi ve hızlı fiyat hareketi dikkat çekti. Dip seviyelerde işlem gördüğü belirtilen hissede teknik tepki alımları bekleyen yatırımcıların da alım tarafına geçtiği görüldü. Kurumsal alım haberiyle birlikte artan talep, gün içinde güçlü bir yükseliş hareketi oluşturdu ve hissede dikkat çeken bir işlem yoğunluğu meydana geldi.

*Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

