SASA hissesinin bölünme tarihi 12 Ağustos olarak belirlendi

12 Ağustos 2024 11:04 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:13

Sasa Polyester’in KAP’a gönderdiği bilgiye göre bedelsiz tarihi belirlendi. Yatırımcıların heyecanla beklediği hisse bedelsiz sermaye artırımında bekleyiş devam ederken SASA sermaye artırımı verdi mi araştırılıyor.

SASA HİSSE BÖLÜNDÜ MÜ 2024?

SASA Polyester AŞ hissesinin başvurusunun onaylandığı açıklanırken bedelsiz bölünme tarihi de belli oldu.

12 Ağustos günü bedelsiz bölünme gerçekleşirken pay alacak olanlar için hissenin bulunması gerekmekte.

Şirket sermayesini 5,41 milyar TL’den 700% oranında bedelsiz olarak 43,28 milyar TL’ye yükseltirken %700 oranda bölünmeye gitmesi hallinde yatırımcıya 800 lot verilecek.

SASA BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI YAPACAK MI?

Hissenin düzeltilmiş pay fiyatı 4.88 TL olurken bedelsiz sermaye artırımını 8 Ağustos'ta onaylanmıştı. Kamuoyu Aydınlatma Plaftormun'a yapılan açıklamaya göre bölünme tarihi 12 Ağustos olarak açıklandı. KAP'ta yer alan bilgilendirme şöyle oldu:

"Yönetim Kurulunun 6 Haziran 2024 tarihli kararları kapsamında, 5.410.014.118,10 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.870.098.826,70 TL artırılmak suretiyle 43.280.112.944,80 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin tadil edilmesi için uygun görüş alınması ve ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması hususunda Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız başvuru 8 Ağustos 2024 tarihinde onaylanmıştır.

Sermaye artırımına ilişkin Kurul onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almakta olup bedelsiz pay alma hak kullanımı başlangıç tarihi 12 Ağustos 2024 olarak belirlenmiştir."