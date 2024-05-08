SASA SPK onayının ardından bölüneceği tarihi KAP'a bildirecek
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
08 May 2024 16:28 - Güncelleme : 08 May 2024 16:54
Vatandaşlar tarafından SASA ne zaman bölünecek sorusunun cevabını araştırıyor. Ayrıca şirketin sermayesinin bedelsiz olarak ne kadar yükseleceği de merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
SASA Polyester (SASA), yönetim kurulu tarafından 27 Mart tarihinde yüzde 700 bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren şirketin Sermaye ve Piyasa Kurulu (SPK) tarafından onaylanırsa sermayesi 5,3 milyar TL'den bedelsiz olarak 42,5 milyar TL'ye yükselecek.
Daha önce de 2022 yılında yüzde 130 bedelsiz sermaye artırımı yapan şirketin ne zaman bölüneceği borsayla ilgilenen vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
SASA'nın sermaye artırımı kararının SPK tarafından onaylanması gerekiyor.
Onaylanmasının ardından şirket ne zaman bölüneceğini KAP'a bildirecek.
SPK'nın onay kararını ise ne zaman vereceğine dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Karar açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.
Kaynak: TGRT HABER