SASA SPK onayının ardından bölüneceği tarihi KAP'a bildirecek

08 May 2024 16:28 - Güncelleme : 08 May 2024 16:54

SASA Polyester (SASA), yönetim kurulu tarafından 27 Mart tarihinde yüzde 700 bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren şirketin Sermaye ve Piyasa Kurulu (SPK) tarafından onaylanırsa sermayesi 5,3 milyar TL'den bedelsiz olarak 42,5 milyar TL'ye yükselecek.

Daha önce de 2022 yılında yüzde 130 bedelsiz sermaye artırımı yapan şirketin ne zaman bölüneceği borsayla ilgilenen vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

SASA'nın sermaye artırımı kararının SPK tarafından onaylanması gerekiyor.

Onaylanmasının ardından şirket ne zaman bölüneceğini KAP'a bildirecek.

SPK'nın onay kararını ise ne zaman vereceğine dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Karar açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.