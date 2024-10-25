Şaşkına çeviren görüntü! Mezarlığa yol olmayınca dürbünle bakıp dua ediyor

25 Ekim 2024 14:43 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 16:13

Tokat'ta çevreyolu çalışmaları sırasında başka yere taşınan Aksu Mezarlığı'ndaki kabirlerin bazıları, yola uzak olduğu gerekçesiyle taşınmadı. Mezarlıkta anne, baba ve kardeşi bulunan 67 yaşındaki Hüseyin Semih Terzi, "Kendi memleketimde gurbette gibi dua ediyoruz” dedi.

İlerleyen yaşına rağmen kabir ziyareti yapmak isteyen Terzi, yol​ olmaması nedeniyle kabirlerin bulunduğu yere çıkamıyor. Mezarlığın altından geçen eski yolun altına kadar arabasıyla çıkan Terzi, buradan sonra yanında getirdiği dürbünü ile mezarlara bakarak yaklaşık 80 metre mesafeden duasını ediyor. Akrabalarının yanına gidemeyen Terzi, kendi memleketinde gurbette gibi yaşadığını belirtiyor.

ANNE, BABA VE KARDEŞİ YATIYOR

Mezarlıkta anne, baba ve kardeşinin yattığını belirten Hüseyin Semih Terzi, yaşlılığı ve yola erişim zorluğu nedeniyle mezarları ziyaret edemediğini, dualarını dürbünle yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

'MEZAR BAKIMINDAN YOKSUN KALDIM'

Mezarlık​ yolu olmadığı için büyük mağduriyet yaşadığını vurgulayan Terzi, “Yıllardır dua​ etmekten ve mezar bakımından yoksun kaldım. Mezarcılar bile yolu olmadığı için hizmet veremiyor. Gurbette gibi uzaktan dua ediyorum, ancak bu bile içimi rahatlatmıyor.” dedi.