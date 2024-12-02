Satılmış Çim öldü mü? Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçiyordu

02 Aralık 2024 17:51 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 17:55

Onlarca çocuğun ölümüne sebep olan Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen isimlerden Satılmış Çim Küçükçekmece’de aracının içinde ölü olarak bulundu.

Küçükçekmece'de dün bir şahıs aracın içinde ölü bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından şahsın 2 gündür kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim’e ait olduğu ortaya çıktı.

SATILMIŞ ÇİM KİMDİR?

Çim’in bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken Cumhuriyet Başsavcılığı​ da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen Satılmış Çim kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusuydu.

YENİDOĞAN ÇETESİ​ DAVASI NEDİR?

İddianamede şüphelilerin İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bazı bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettirdikleri, bazılarının ölümüne neden oldukları ve bundan da haksız kazanç sağladıkları öne sürülüyor.

İddianamede 47 kişi sanık olarak bulunuyor.