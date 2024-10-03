Savaş 2 saat uzaklıkta: Hmeymim Hava Üssü Türkiye’ye oldukça yakın bir konumda bulunuyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

03 Ekim 2024 12:33 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 12:44

Suriye'deki en büyük Rus hava tesisi olan Hmeymim Hava Üssü yakınında bulunan bir mühimmat deposunu vuran İsrail savaş uçaklarının, depoyu imha ettiği bildirildi. Bunun üzerine Hmeymim Hava Üssü Türkiye’ye ne kadar yakın merak konusu oldu.

İsrail'e ait hava araçlarının Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesinde Rus askeri tesisi Hmeymim Hava Üssü’nün silah deposunun insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçakları ile hedef alındığı belirtildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), bölgede güçlü patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. HMEYMİM HAVA ÜSSÜ NEREDE? Hmeymim Hava Üssü, Suriye'nin Lazkiye ilinin güneydoğusunda bulunan Ceble ilçesinde yer alıyor. Akdeniz yakınında olan ve Rusya tarafından kullanılan bu tesis, Rusya’nın Suriye’deki askeri operasyonlarında önemli rol oynar. HMEYMİM HAVA ÜSSÜ TÜRKİYE’YE NE KADAR UZAK? Hmeymim Hava Üssü, Türkiye’nin güneyinde yer alan Lazkiye şehri yakınlarında bulunuyor. Hatay iline mesafesi 100-120 kilometre olan bu tesis Türkiye’ye oldukça yakın bir konumda bulunuyor. HMEYMİM HAVA ÜSSÜ TÜRKİYE ARASI KAÇ SAAT? Hmeymim Hava Üssü ile Türkiye’nin en yakın noktası Hatay arasındaki mesafe karayolu ile yaklaşık olarak 2-3 saat uzaklıkta. İlgili Haberler Lübnan'dan savaştan kaçanlar gemilerle Mersin'e geliyor: 3'üncü gemi de limana yanaştı