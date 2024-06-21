Savaştepe ilçesinde yangın çıktı, müdahale hala sürüyor

21 Haziran 2024 18:20 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 18:50

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, Fatih Mahallesi yakınlarında çıkan yangın, araziden ormanlık alana sıçradı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

SAVAŞTEPE'DE YANGIN NASIL ÇIKTI? SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Fatih Mahallesi yakınlarında arazide başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine hızla bölgeye sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için toplamda 26 iş makinesi ve 40 personel görev yapıyor.

HANGİ ARAÇLAR GÖREV YAPIYOR?

Yangına müdahalede 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 2 helikopter, 1 uçak, 1 dozer ve 1 taşıyıcı iş makinesi kullanılıyor.

Diğer kurum ve kuruluşlardan gelen iş makineleri de destek veriyor.