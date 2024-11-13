Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte sürece dair detaylar

13 Kasım 2024 14:50 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 14:54

Savunma Sanayii uzman yardımcılığı sınavı başvurularının 11 Kasım Pazartesi günü erişime açılmasıyla başvuru süreci adaylar tarafından merak edilmeye başlandı.

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Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları başladı. Giriş Sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

SAVUNMA SANAYİİ GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvurularının 11-25 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

SAVUNMA SANAYİİ GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını belirlenen tarihler aralığında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın internet sitesindeki sınav başvuru ekranındaki bilgileri eksiksiz doldurarak yapacak.

SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILARI NE KADAR MAAŞ ALIR?

Savunma Sanayi Başkanlığı uzman yardımcısı maaşı ortalama olarak 30 bin civarındadır. Bu rakam çalışılan birime göre farklılık gösterebilir.