Savur GYO ve Luxera GYO katılım endeksine uygun mu? Halka arz talep toplama tarihleri!

Gayrimenkul yatırım ortaklığı alanında faaliyet gösteren iki şirket, SPK onayının ardından halka arz sürecine giriyor. Savur GYO ve Luxera GYO’nun arz detayları, fiyat bilgileri ve finansal tabloları belli oldu.

SAVUR GYO HALKA ARZ DETAYLARI

Savur GYO halka arz fiyatını 3,64 TL olarak belirledi. Talep toplama tarihleri 26-27 Şubat ve 3 Mart olarak açıklandı. Şirketin borsa kodu “SVGYO” olacak. Halka arz büyüklüğü 1,1 milyar TL seviyesinde planlanırken, halka açıklık oranı %27,28 olarak duyuruldu. Toplam 295 milyon 400 bin adet lot dağıtımı gerçekleştirilecek ve dağıtım yöntemi bireysele eşit olacak.

Savur GYO’nun sermayesinde %5 ve üzerinde payı bulunan üç ortak yer alıyor. Şirketin %17,37’si Savur Otelcilik’e aitken, %41,32’şerlik paylar Mehmet Sami Yıldıran ve Mehmet Ali Yıldıran’da bulunuyor. 2025/9 döneminde 61,3 milyon TL hasılat ve 61,3 milyon TL brüt kar açıklayan şirket, 2024 yılında 78 milyon TL hasılat ve 78 milyon TL brüt kar elde etti. 2023 yılında ise 18,2 milyon TL hasılat ve 18,2 milyon TL brüt kar kaydedildi. Halka arz gelirinin %25-40’ı Kandilli Projesi’nin maliyetlerinin finansmanında, %60-75’i yeni gayrimenkul yatırımlarında, %0-15’i ise işletme sermayesinde kullanılacak.

SAVUR GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Savur GYO’nun katılım endeksine uygun olmadığı bilgisi paylaşıldı. Şirket, temelleri 1947 yılına dayanan Savur Grubu’nun bir iştiraki olarak faaliyetlerini sürdürüyor ve gayrimenkul yatırımları, inşaat ile turizm yatırım ve işletmeciliği alanlarında çalışmalarına devam ediyor. Halka arz süreciyle birlikte şirket payları Borsa İstanbul’da “SVGYO” koduyla işlem görecek.

LUXERA GYO HALKA ARZ NE ZAMAN? TALEP TOPLAMA BAŞLAMA TARİHİ!

Luxera GYO halka arz fiyatı 12,05 TL olarak duyuruldu.. Talep toplama tarihleri 2-3-4 Mart olarak açıklandı. Şirketin borsa kodu “LXGYO” olacak. Halka arz büyüklüğü 1,4 milyar TL olarak planlanırken, halka açıklık oranı %36,36 seviyesinde yer alıyor. Toplam 120 milyon adet lot dağıtımı yapılacak ve halka arz bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Şirketin 2025/9 döneminde 148,8 milyon TL hasılat ve 115,2 milyon TL brüt kâr elde ettiği, 2024 yılında 1,9 milyar TL hasılat ve 122 milyon TL brüt kar açıkladığı, 2023 yılında ise 7,5 milyon TL hasılat ve 4,2 milyon TL brüt kar kaydettiği bildirildi. Halka arz gelirinin %85-100’ü proje maliyetlerinin finansmanında, %0-15’i işletme sermayesinde değerlendirilecek.

LUXERA GYO HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Luxera GYO’nun katılım endeksine uygun olduğu bilgisi açıklandı. Şirket, gayrimenkul projeleri geliştirme ve portföy yönetimi faaliyetlerini sürdürüyor. Halka arz sonrası paylar Borsa İstanbul’da “LXGYO” koduyla işlem görecek. Halka açıklık oranı %36,36 olarak belirlenirken, toplam 120 milyon adet lot yatırımcılara sunulacak.