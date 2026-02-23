Menü Kapat
Savur GYO ve Luxera GYO katılım endeksine uygun mu? Halka arz talep toplama tarihleri!

Savur GYO halka arz katılım endeksine uygun olup olmama durumu ile Luxera GYO halka arz katılım endeksine uygunluk durumu farklılık gösteriyor. Yatırımcılar Savur GYO, Luxera GYO halka arz hangi bankalarda var araştırmaya başladı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının ardından Savur GYO ve Luxera GYO’nun halka arz takvimi, fiyatı, dağıtım yöntemi ve finansal verileri netleşti. Her iki şirket de farklı büyüklükte halka arzla yatırımcı karşısına çıkarken, lot miktarları, halka açıklık oranları, fiyat istikrarı planları ve fon kullanım alanları da kamuoyuyla paylaşıldı. Talep toplama tarihleri, borsa kodları ve ortaklık yapıları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Luxera GYO ve Savur GYO halka arz hangi bankalarda var? İşte Savur GYO ve Luxera GYO halka arz tarihleri…

Savur GYO ve Luxera GYO katılım endeksine uygun mu? Halka arz talep toplama tarihleri!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 22:55

Gayrimenkul yatırım ortaklığı alanında faaliyet gösteren iki şirket, onayının ardından sürecine giriyor. Savur GYO ve Luxera GYO’nun arz detayları, fiyat bilgileri ve finansal tabloları belli oldu.

SAVUR GYO HALKA ARZ DETAYLARI

Savur GYO halka arz fiyatını 3,64 TL olarak belirledi. Talep toplama tarihleri 26-27 Şubat ve 3 Mart olarak açıklandı. Şirketin borsa kodu “SVGYO” olacak. Halka arz büyüklüğü 1,1 milyar TL seviyesinde planlanırken, halka açıklık oranı %27,28 olarak duyuruldu. Toplam 295 milyon 400 bin adet lot dağıtımı gerçekleştirilecek ve dağıtım yöntemi bireysele eşit olacak.

Savur GYO ve Luxera GYO katılım endeksine uygun mu? Halka arz talep toplama tarihleri!

Savur GYO’nun sermayesinde %5 ve üzerinde payı bulunan üç ortak yer alıyor. Şirketin %17,37’si Savur Otelcilik’e aitken, %41,32’şerlik paylar Mehmet Sami Yıldıran ve Mehmet Ali Yıldıran’da bulunuyor. 2025/9 döneminde 61,3 milyon TL hasılat ve 61,3 milyon TL brüt kar açıklayan şirket, 2024 yılında 78 milyon TL hasılat ve 78 milyon TL brüt kar elde etti. 2023 yılında ise 18,2 milyon TL hasılat ve 18,2 milyon TL brüt kar kaydedildi. Halka arz gelirinin %25-40’ı Kandilli Projesi’nin maliyetlerinin finansmanında, %60-75’i yeni gayrimenkul yatırımlarında, %0-15’i ise işletme sermayesinde kullanılacak.

Savur GYO ve Luxera GYO katılım endeksine uygun mu? Halka arz talep toplama tarihleri!

SAVUR GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Savur GYO’nun katılım endeksine uygun olmadığı bilgisi paylaşıldı. Şirket, temelleri 1947 yılına dayanan Savur Grubu’nun bir iştiraki olarak faaliyetlerini sürdürüyor ve gayrimenkul yatırımları, inşaat ile turizm yatırım ve işletmeciliği alanlarında çalışmalarına devam ediyor. Halka arz süreciyle birlikte şirket payları Borsa İstanbul’da “SVGYO” koduyla işlem görecek.

Savur GYO ve Luxera GYO katılım endeksine uygun mu? Halka arz talep toplama tarihleri!

LUXERA GYO HALKA ARZ NE ZAMAN? TALEP TOPLAMA BAŞLAMA TARİHİ!

Luxera GYO halka arz fiyatı 12,05 TL olarak duyuruldu.. Talep toplama tarihleri 2-3-4 Mart olarak açıklandı. Şirketin borsa kodu “LXGYO” olacak. Halka arz büyüklüğü 1,4 milyar TL olarak planlanırken, halka açıklık oranı %36,36 seviyesinde yer alıyor. Toplam 120 milyon adet lot dağıtımı yapılacak ve halka arz bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Savur GYO ve Luxera GYO katılım endeksine uygun mu? Halka arz talep toplama tarihleri!

Şirketin 2025/9 döneminde 148,8 milyon TL hasılat ve 115,2 milyon TL brüt kâr elde ettiği, 2024 yılında 1,9 milyar TL hasılat ve 122 milyon TL brüt kar açıkladığı, 2023 yılında ise 7,5 milyon TL hasılat ve 4,2 milyon TL brüt kar kaydettiği bildirildi. Halka arz gelirinin %85-100’ü proje maliyetlerinin finansmanında, %0-15’i işletme sermayesinde değerlendirilecek.

LUXERA GYO HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Luxera GYO’nun katılım endeksine uygun olduğu bilgisi açıklandı. Şirket, gayrimenkul projeleri geliştirme ve portföy yönetimi faaliyetlerini sürdürüyor. Halka arz sonrası paylar Borsa İstanbul’da “LXGYO” koduyla işlem görecek. Halka açıklık oranı %36,36 olarak belirlenirken, toplam 120 milyon adet lot yatırımcılara sunulacak.

