SAYGI1 Sertap Erener ne zaman? Nereden izlenir?

28 Kasım 2024 17:14 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 17:27

Saygı1 konserinin ne zaman olduğuna dair araştırmalar hız kazandı. Saygı1 konserinin ikinci konuğu Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertap Erener oldu.

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Sertap Erener’e Saygı1 konserine katılacak sanatçılar merak konusu oldu. Aleyna Tilki, Kenan Doğulu​ ve Hande Yener gibi ünlü sanatçıların sahne alacağı Saygı1’in ikinci serisi 20 Kasım'da Volkswagen Arena’da yapıldı.

SAYGI1 SERTAP ERENER NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Oğuzhan Uğur'un yeni formatı olan SAYGI1'in ikinci konuğu Sertap Erener oldu. 20 Kasım'da düzenlenen SAYGI1 konseri 5 Aralık Perşembe günü YouTube'da Babalayka kanalından yayınlanacak.

SAYGI1 SERTAP ERENER KONSERİNE KİMLER KATILDI?

20 Kasım’da düzenlenen Saygı1 Sertap Erener konserine, Aleyna Tilki, Kenan Doğulu, Hande Yener gibi müzik dünyasının önde gelen isimleri, Sertab Erener'in müzik kariyerine saygı duruşunda bulunmak amacıyla sahne aldı. Ayrıca Adamlar, Can Ozan, Ceylan Ertem, Emir Can İğrek, Gökhan Türkmen, Fatma Turgut ve Mirkelam gibi pek çok ünlü sanatçı da geceye damgasını vurdu. Adından bahsettiren konserde canlı bağlantılarla farklı performanslar da izleyicilere sunuldu.