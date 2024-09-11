Saygı1’in ikinci konuğu Sertap Erener olacak

11 Eylül 2024 08:51 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 08:55

Oğuzhan Uğur, yeni formatı Saygı1’in ikinci konuğunu kişisel sosyal medya hesabından açıklayarak tanıtımın yakında yayınlanacağını bildirdi.

Rap müzikte efsanelere imza atan Ceza’nın müzik kariyerine saygı ve minnetin bir ifadesi olarak yapılan Saygı1 konserinin çok sevilmesinin ardından platformun ikinci konuğunun Sertap Erener olacağı duyuruldu.

SAYGI1 KONSERİ İKİNCİ KONUĞU KİM?

Oğuzhan Uğur, 10 Eylül Salı günü kişisel sosyal medya hesabından Saygı1 platformunun ikinci konuğunun Sertap Erener olduğunu ve tanıtımının yakında yayınlanacağını duyurdu.

SAYGI1 SERTAP ERENER KONSERİ NE ZAMAN?

Saygı1 Sertap Erener konserinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı.

SAYGI1 KONSERİ NEDİR, NEDEN YAPILDI?

Saygı1 konserleri, müzik camiasında efsanelere imza atan isimlerin eserlerini Türkiye’nin önde gelen sanatçıları kendi yorumlarıyla seslendirerek duyulan saygı ve minneti temsil ediyor.

Rap müziğin efsanesi olarak bilinen Ceza’nın müzik kariyerine saygı ve minnetin sembolü olarak 25 Haziran 2024 tarihinde yapılan Saygı1 konserinde rap dünyasının önde gelen isimleri; Ceza’nın Fight Kulüp, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Suspus ve Yerli Plaka gibi toplumun beğenisini kazanan şarkılarını seslendirmişti.

SAYGI1 CEZA KONSERİNE KİMLER KATILDI?

Ceza ile 25 Haziran 2024 tarihinde başlayan Saygı1 konserinde Gazapizm, Sefo, Killa Hakan, Çakal, Ayben, Anıl Piyancı, Şehinşah, Contra, Baneva, Lil Zey, Cartel, Ozbi, Server Uraz, Candan Erçetin, Gripin ve Yener Çevik gibi rap dünyasının önde gelen sanatçıları sahne aldı.

SAYGI1 CEZA KONSERİ NEREDE YAPILDI?

İlk olarak Ceza için düzenlenen Saygı1 konser gecesi İstanbul Ora Arena’da gerçekleşti.

CEZA SAYGI1 HANGİ PLATFORMDA?

Ceza Saygı1 konserleri, YouTube Babalayka kanalından izlenebilir.