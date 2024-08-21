Sayıştay Başkanlığı 25 denetçi yardımcısı adayı alımı sınav başvurusu bugün başlıyor

21 Ağustos 2024 12:12 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 12:21

Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya binlerce personel alımı yapılacak: İşte 34 kurumun memur alımı ilanı ve başvuru şartları

Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya binlerce personel alımı yapılacak: İşte 34 kurumun memur alımı ilanı ve başvuru şartları

Birçok üniversite ve kamu kurumlarında personel alımı yapılacağı Resmi Gazete'de yayımlanırken başvuru yapacak olanlar hangi üniversitelerde alım yapılacak, başvurular ne zaman son merak ederken alımlara dair detaylar açıklandı.

Personel alımlarıyla ilgili bilgiler T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı sitesinde yer alırken Sayıştay Başkanlığı işe alım bilgilerini derledik.

SAYIŞTAY 25 DENETÇİ YARDIMCI ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Sayıştay Başkanlığı tarafından 25 kadro için denetçi yardımcısı adayı alınacakken adaylara eleme, yazılı ve mülakat sınavı uygulanacak.

Başvurular 21-28 Ağustos aralığında olurken geç başvuru tarihi 5 Eylül olarak açıklandı.

SAYIŞTAY DENETÇİ ALIMI BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

5 Eylül'de geç başvuru işlemi sona erecek olan süreçte işlemler ÖSYM merkezleri, ÖSYM'nin sitesi ve mobil uygulaması üzerinden alınırken posta yoluyla yapılanlar kabul almayacak.

Eleme sınavı Ankara'da olurken 6 Ekim günü uygulanacak. Başarılı olanların yazılı sınavının ilk oturumu 28 Aralık ikinci oturumu 29 Aralık günü yapılacak.

Sınavda başarılı olanlar mülakata katılırken yeri ve zamanı adaylara iletilirken isimler Sayıştay internet sitesinden açıklanacak.

KAMU MEMUR PERSONEL ALIMLARI HANGİ KURUMLARDA?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu kurumlarında birçok personel alımı olacak.

Alımlar 2 bakanlık, 6 belediye, 21 üniversite, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sayıştay, TSE, TÜBİTAK ve Eti Maden'de olurken başvuru detayları da belli oldu.