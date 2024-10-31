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Sayıştay eleme sınavı sonuçları açıklandı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
31 Ekim 2024 11:54 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:57
Sayıştay eleme sınavı sonuçları açıklandı

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı eleme sınavı sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarını nasıl öğrenebileceklerini araştırmaya başladı.

Sayıştay​ eleme sınavının sonuçları sınava giren adayların gündeminde yer alıyor. 6 Ekim 2024 tarihinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı’nın (2024-Sayıştay Eleme) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

SAYIŞTAY ELEME SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı eleme sınavı sonuçları 31 Ekim Perşembe günü erişime açıldı.

Sayıştay eleme sınavı sonuçları açıklandı - 1. Resim

SAYIŞTAY ELEME SINAVI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sayıştay eleme sınavı sonucunu sorgulamak isteyen adaylar, ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sınav sonuçlarına erişebilecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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