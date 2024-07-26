SearchGPT yapay zeka ve arama motorlarını birleştiren bir özellik sunuyor

26 Temmuz 2024 15:43 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 15:47

Test amaçlı 10 bin kullanıcının erişimine açılan SearchGPT, arama sonuçlarına sohbet tarzında cevaplar vererek ilgili kaynaklara açık bağlantıda bulunacak.

SEARCHGPT NEDİR?

ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAl’ın ürettiği SearchGPT arama motoru, yapay zeka modelleri ile internet arama yeteneklerini birleştirerek kullanıcılar sohbet tarzında cevaplar sunuyor.

Metin tarzında aramaların yanı sıra; görüntülü arama, hava durumu ve finansal veri widget’ları gibi ek özellikleri destekleyen SearchGPT, kullanıcı etkileşimlerini izleyerek yanıtları özelleştiriyor.

SEARCHGPT ÖZELLİKLERİ NEDİR?

OpenAl tarafından geliştirilen SearchGPT arama motorunun özellikleri;

Konuşma Tarzı Arama: SearchGPT kullanıcıların arama sonuçlarına yapay zeka desteğiyle doğal bir dilde yanıtlar sunuyor.

Güncel Bilgi Sağlama: OpenAl tarafından geliştirilen arama motoru, güncel verileri kullanarak gerçek zamanlı bilgi akışı sağlıyor.

Ek Widget’lar: Kullanıcıların arama motorlarından daha fazla işlevsellik elde etmesini sağlayan Ek Widget’lar; hava durumu, finans, spor ve hesap makineleri gibi özelliklerle destekleniyor.

Görüntülü Arama: Kullanıcıların arama sonuçlarını genişletmek amacıyla görüntülü arama özelliği sunuluyor.

Kullanıcı Etkileşimi ve Özelleştirme: SearchGPT kullanıcıların aramalarını inceleyerek kişiselleştirilmiş yanıtlar sunar.

Veri Güvenliği: Kullanıcı gizliliğini ön planda tutan SearchGPT, verileri koruma ve güvenliği sağlamayı amaçlar.

SEARCHGPT’NİN DİĞER ARAMA MOTORLARINDAN FARKI NEDİR?

Birçok özellikleriyle dikkat çeken SearchGPT’yi diğer arama motorlarından ayıran özellikler arasında; geleneksel dil modellerinin aksine sohbet eder tarzda cevap vermesi aynı zamanda zengin ve etkileşimli bir bilgi erişim aracı olması yer alıyor.

SEARCHGPT NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

OpenAl’in yeni arama motoru olan SearchGPT, ilk deneme için 25 Temmuz 2024 tarihinde 10 bin kullanıcının erişimine açıldı.