Şeb-i Arus ne zaman? Konya’da etkinliğin programı ve bilet fiyatları belli oldu

03 Aralık 2024 10:20 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 10:33

Hazreti Mevlâna'nın 751. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri bu yıl da düzenleniyor. 07 - 17 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan programa katılmak isteyenler Şeb-i Arus tarihini ve bilet fiyatlarını araştırıyor.

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Konya​ Mevlâna Kültür Merkezi Semâ Salonu'nda icra edilecek olan Şeb-i Arus her sene ilgi görüyor.

Hazreti Mevlâna'nın 751. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin tarihi ve yeri de duyuruldu. Gitmek isteyen vatandaşlar programın bilet fiyatlarını ve nereden alınacağına dair açıklama bekliyordu.

ŞEB-İ ARUS NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

Şeb-i Arûs, Hazreti Mevlâna'nın 751. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri anlamına geliyor. 7 Aralık ile 17 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan program Konya Mevlâna Kültür Merkezi Semâ Salonu'nda gerçekleşecek.

Etkinlik programını görmek için BURAYA tıklayınız.

ŞEB-İ ARUS PROGRAMI BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL 2024?

7 Aralık tarihinde başlayacak olan etkinliğin bilet fiyatları 300 TL ile 150 TL aralığında değişiyor.

ŞEB-İ ARUS NEDİR?

Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gece olan bu özel günü Mevlana Celaleddin Rumi, Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşünür ve bu nedenle Düğün Gecesi olarak tanımlar.

17 Aralık tarihi Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri olarak adlandırılıyor. Halk arasında Şeb-i Arus olarak bilinen bu özel günün törenleri Konya Mevlana Kültür Merkezinde yapılıyor.