Şebnem İncesu Bern Büyükelçisi olarak görevlendirildi

29 Ağustos 2024 08:45 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 08:47

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin dış temsilciliklerinde bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimleri bildirdi.

BERN BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

29 Ağustos Perşembe günü yapılan bildiriye göre; Bern (İsviçre) Büyükelçiliği'ne Can İncesu’nun eşi Güney ve Batı Avrupa İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu getirildi.

ŞEBNEM İNCESU KİMDİR?

Büyükelçi Şebnem İncesu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1991 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl Dışişleri Bakanlığı’nda görev yaptı.

2001-2005 yılları arasında UNESCO Türkiye Daimi Temsilciliği'nde başkatip ve müsteşar olarak görev yapan İncesu, sonrasında 2 sene boyunca Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığı'nda Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2007 yılında 4 sene boyunca Paris Büyükelçiliği Müsteşarı ve Birinci Müsteşarı olarak görev yapan Şebnem İncesu, 2011-2013 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı'nda Daire Başkanı ve 2013-2016 yıllarında Kültürel Diplomasi Genel Müdür yardımcısı oldu.

2016 yılında Lusaka Büyükelçisi olarak görevlendirilen Şebnem İncesu, bu görevinden sonra Güney ve Batı Avrupa İkili İlişkiler Genel Müdürü oldu.

ŞEBNEM İNCESU’NUN EŞİ KİM?

Şebnem İncesu, Büyükelçi Can İncesu ile evli ve 2 çocuk annesidir.