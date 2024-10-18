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Secret Level dizisinin ne zaman yayınlanacağı açıklandı! İlk sezonunda olacak oyunların listesi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
18 Ekim 2024 15:22 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 15:39
Secret Level dizisinin ne zaman yayınlanacağı açıklandı! İlk sezonunda olacak oyunların listesi

Amazon Prime Video'da yayınlanacak olan Secret Level dizisinin konu alacağı oyunlar belli oldu. İlk sezonu 15 bölümden oluşacak olan dizisinin ne zaman çıkacağı açıklandı. 2024 Aralık ayında dizi Prime Video'da çıkış yapacak.

Netflix'in popüler dizisi Love, Death & Robots'un yapımcıları tarafından hazırlanan Secret Level dizisinden yeni bir fragman yayınlandı.

Fragmanın yayınlanmasının ardından dikkatleri üzerine çeken dizinin ne zaman çıkacağı ise merak konusu oldu.

Secret Level dizisinin ne zaman yayınlanacağı açıklandı! İlk sezonunda olacak oyunların listesi - 1. Resim

SECRET LEVEL DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Secret Level dizisi 10 Aralık 2024 tarihinde Prime Video​ platformunda çıkış yapacak.

God of War, Mega Man gibi popüler oyun karakterlerinin yer alacağı dizi toplam 15 bölüm sürecek.

Her bölümün bir hafta arayla yayınlanacağı tahmin ediliyor.

SECRET LEVEL DİZİSİ KONUSU

Prime Video'da yayınlanacak olan Secret Level dizisinin her bir bölümünde farklı bir oyun konu alınacak.

Love, Death & Robots tarzına benzer bir şekilde olacak olan oyun her bölümde farklı ama benzer temada bir hikaye ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

Secret Level dizisinin ne zaman yayınlanacağı açıklandı! İlk sezonunda olacak oyunların listesi - 2. Resim

SECRET LEVEL'DA YER ALACAK OYUNLAR

Her bölümde ayrı bir oyunun konu alınacağı dizinin ilk sezonunda yer alacak olan karakterler şöyle:

  1. Dungeons & Dragons
  2. The Outer Worlds
  3. Sifu
  4. Crossfire
  5. Exodus
  6. Mega Man
  7. PAC-MAN
  8. Armored Core
  9. Concord
  10. Spelunky
  11. New World: Aeternum
  12. Warhammer 40,000
  13. Honor of Kings
  14. Unreal Tournament
  15. PlayStation
Kaynak: TGRT HABER
prime video

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