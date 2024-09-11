SED hizmeti ekonomik ve psiko-sosyal destekleri kapsıyor

11 Eylül 2024 14:29 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 14:31

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelere SED hizmeti sağlanıyor.

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti (SED), Türkiye’de ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar yararlanabildiği bir destek paketi olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirildi.

SED HİZMETİ NEDİR?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

SED EKONOMİK DESTEK NE ŞEKİLDE YAPILIR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti (SED) kapsamında yapılan yardımlar süreli ve geçici olarak ikiye ayrılıyor. Süreli destekler için her ay ödeme yapılırken geçici destek paketinde yılda en fazla iki kez ödeme yapılıyor.

KİMLER SED DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR?

SED hizmeti için aranan koşullar şu şekildedir;

Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

SED HİZMETİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

SED hizmetine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine beyanda bulunabilir.