SED yardımı ödemelerinde beklenen gün geldi! Bugün hesaplara geçecek

23 Ekim 2024 12:35 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 12:38

SED yardımı ödemelerinin ekim ayında yatacağı güne dair araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan SED yardımı ödemelerinin ekim ayı tarihleri belli oldu.

Yardıma muhtaç ailelerin çocukları için yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek​ ödemeleri, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi, gelişmesi ve eğitim masraflarının karşılanması amacıyla yatırılıyor.

SED YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

SED ödemelerinin yatacağı gün, sosyal ve ekonomik yardım alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ekim ayına ilişkin SED yardım ödemeleri 23 Ekim Çarşamba (bugün) itibarıyla hesaplara geçmeye başladı.

SED YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için aranan koşullar;

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

SED YARDIMI İÇİN BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Sosyal ve Ekonomik Destek yardımına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabilir.