SED yardımları 7 Haziran 2024 tarihinde yatırıldı

14 Haziran 2024 15:01 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 15:02

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri her ayın 15'inde vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Kurban Bayramı nedeniyle bu ay yardımların daha önce yatırılıp yatırılmayacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

SED YARDIMI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI 2024?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamaya göre SED ödemeleri Kurban Bayramı nedeniyle öne çekilerek 7 Haziran tarihi itibarıyla yapıldı.

7 Haziran tarihinde yaptığı açıklamada Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız" dedi.