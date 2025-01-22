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Sedat Gülener kimdir? Kartalkaya yangınıyla ilgili Bolu Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
22 Ocak 2025 17:59 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 18:01
Sedat Gülener kimdir? Kartalkaya yangınıyla ilgili Bolu Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Kartalkaya kayak merkezinde meydana gelen yangın faciasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 11’e çıktı.

Bolu Kartalkaya  kayak merkezinde Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Yangın​ faciasına ilişkin başlatılan soruşturma​ kapsamında otel sahiplerinin de aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Sedat Gülener kimdir? Kartalkaya yangınıyla ilgili Bolu Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı - 1. Resim

BOLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SEDAT GÜLENER GÖZALTINA ALINDI

Yangının ardından gözaltların kapsamı genişletilirken gözaltına alınan kişi sayısı 11’e yükseldi.

Gözaltına alınan isimler arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in de olduğu öğrenildi.

Sedat Gülener kimdir? Kartalkaya yangınıyla ilgili Bolu Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı - 2. Resim

SEDAT GÜLENER KİMDİR?

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın dayısının oğludur.

Başkan Tanju Özcan, kuzeni olan Gülener'in başkan yardımcısı olmasıyla ilgili olarak, "Sedat Gülener, benim dayımın oğlu. Bu doğru bunu bütün Bolu biliyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Sedat Gülener, 3 Ocak 2023 tarihinde bu yana Bolu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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Kaynak: TGRT Haber
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