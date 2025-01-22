Sedat Gülener kimdir? Kartalkaya yangınıyla ilgili Bolu Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Bolu​ Kartalkaya kayak merkezinde Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Yangın​ faciasına ilişkin başlatılan soruşturma​ kapsamında otel sahiplerinin de aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Yangının ardından gözaltların kapsamı genişletilirken gözaltına alınan kişi sayısı 11’e yükseldi.

Gözaltına alınan isimler arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in de olduğu öğrenildi.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın dayısının oğludur.

Başkan Tanju Özcan, kuzeni olan Gülener'in başkan yardımcısı olmasıyla ilgili olarak, "Sedat Gülener, benim dayımın oğlu. Bu doğru bunu bütün Bolu biliyor.” ifadelerini kullanmıştı.