Sednaya Hapishanesi nerede? Görüntüler gündem oldu

09 Aralık 2024 14:18 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 14:20

Suriye'de yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Sednaya Hapishanesi'ndeki gizli bölme olduğu iddiaları da arttı. Dünyanın gündeminde yer alan Sednaya Hapishanesi'nin bulunduğu yer ise merak konusu oldu.

Beyaz Baretliler olarak tanımlanan Suriye Sivil Savunması ekipleri Sednaya Hapishanesi'nin gizli bölmelerine ulaşmaya çalışıyor. İşkence merkezi olarak tanımlanan bu yerin alt katında birçok katman olduğu da iddia edildi.

Suriye Sivil Savunması, hapishaneyle ilgili araştırmalara başladı.

SEDNAYA HAPİSHANESİ NEREDE?

Suriye'de Şam​ yakınlarında Suriye hükümeti tarafından işletilen bir askeri hapishane olarak biliniyor. Hükümet karşıyı isyancılar ve siyasi tutukluların bulunduğu yer Esad rejimi tarafından kullanılan işkence merkezi olarak tanımlanıyor.

Uluslararası Af Örgütü 2017 şubat ayında Eylül 2011 ile Aralık 2015 tarihleri aralığında 5.000 ila 13.000 kişinin yargısız infaz edildiğini tahmin etmişti.

Hapishanenin Şam'ın 30 kilometre kuzeyinde, Rif Şam'da yer aldığı biliniyor. 2020 yılında tutuklulara destek amacıyla Sednaya Cezaevi Tutukluları ve Kayıplar Derneği (ADMSP) kuruldu.

SEDNAYA HAPİSHANESİ'NDEKİ TUTSAKLAR BULUNDU MU?

Suriye Sivil Savunması, devrilen rejim sonrasında Sednaya Hapishanesi'nden kaçanların yer altı hücrelerinde tutulan insanlar olduğu bildirisi sonrası çalışmalara başladı.

Beyaz Baretliler Başkanı Raid Salih, sosyal medya hesabından Sednaya'ya 5 uzman acil müdahale ekibinin gönderildiğini belirtti. Tutsakların havalandırma eksikliğinden dolayı zor anlar yaşadığı ve kurtarılması için çalışmalar yürütüldüğü eklendi.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre birçok annenin ve küçük çocuğun bulunduğu öğrenildi. Tutsakların zor anlar yaşaması sebebiyle yürüyemediği anlar gündem olurken korkan kişilere "Esed düştü, korkmayın!" dendi.