Gaziler Günü yaklaşıyor: 19 Eylül Perşembe günü vatan uğruna yapılan fedakarlıklar anılacak

18 Eylül 2024 10:11 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:13

Şehadete koşarken gazilik makamına eren kahramanlarımıza olan saygı ve minnet duygusunun gösterildiği Türkiye Gaziler Günü her yıl 19 Eylül’de kutlanıyor.

Sakarya Meydan Muharebesi zaferi sonrası Mustafa Kemal Atatürk​'e TBMM​ tarafından 19 Eylül 1921’de mareşal rütbesi ve gazi unvanının verilmesi anısına kutlanan Gaziler Günü’nde yapılacak törenler, 24 Ağustos 2003 tarih ve 25209 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir.

GAZİLER GÜNÜ BUGÜN MÜ, NE ZAMAN?

Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığını ve vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına mücadele eden gazilerimizi anma günü 19 Eylül olarak belirlendi.

GAZİLER GÜNÜ NEDEN 19 EYLÜL?

Milli Mücadelenin en önemli zaferlerinden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921’de mareşal rütbesi ve gazi unvanının verilmesi sebebiyle her yıl 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanıyor.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜNDE BAYRAK ASILIR MI?

Gaziler Günü olarak kabul edilen 19 Eylül’de il ve ilçelerde Atatürk Anıtlarına çelenk koyma töreni, İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesi ve saygı duruşu yapılır.

GAZİLER GÜNÜNDE KİMLER İZİNLİ?

Gaziler Günü’nde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan gazi ve gazi eşleri izinli sayılıyor.