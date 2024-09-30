Şehir hatları ve İDO seferlerinde aksama olmadığı biliniyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

30 Eylül 2024 11:41 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 11:44

Marmara Bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları sebebiyle şehir hatları ile İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) seferlerinde aksama olup olmadığı merak konusu oldu.

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Balkanlardan gelen yağışlı hava dalgasıyla beraber Marmara Bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle şehir hatları ve İstanbul​ Deniz Otobüsü (İDO) seferlerinde aksama olmadığı biliniyor. ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU? İstanbul şehir hatları seferlerinde aksama olduğuna dair bir açıklama gelmemiştir. İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU? Yağmurlu hava koşulları​ nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferlerinin iptal olduğuna dair açıklama yapılmadı. İDO SEFERLER NEREDEN TAKİP EDİLİR? İstanbul Deniz Otobüsü seferleri İDO internet sitesinden, 0850 222 44 36 ve 444 44 36 numaralı çağrı merkezinden takip edilebilir. İlgili Haberler BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi