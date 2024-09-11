Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, Malatya Şehitliği'ne defnedildi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

11 Eylül 2024 18:10 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 18:17

Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün vefat haberi Türkiye'nin yüreklerini yakarken bugün memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesinin ne zaman, nerede olacağı da merak edilmişti.

İzmir'in Menemen ilçesinde kalp krizi geçirmesi sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Naaşı, memleketi Malatya'ya defnedildi. UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİR MEHME KÖKCÜ CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE? Menemen'de kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Kökcu, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Mezarlığı'nda yapılan törene ailesi ve yakınları katılırken Vali Seddar Yavuz, 2. Ordu Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Er, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, askeri erkan, polis memurları, daire müdürleri de dahil oldu. İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından kılınan cenaze namazının ardında naaşı askeri bando ile beraber şehitliğe topçu aracına alındı. Kökcu, Malatya Şehitliği'nde defnedildi. İlgili Haberler Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: Uzman Çavuş Mehmet Kökcü şehit oldu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüştü!