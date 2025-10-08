Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Selahattin Demirtaş serbest bırakıldı mı, çıkacak mı? Demirtaş tahliyesinde son durum

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkındaki kararın yeniden değerlendirilmesi adına başvuru sonrasında Selahattin Demirtaş serbest bırakıldı mı, tahliye olacak mı merak konusu haline geldi.

Selahattin Demirtaş serbest bırakıldı mı, çıkacak mı? Demirtaş tahliyesinde son durum
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 13:46

"Kobani davası" kapsamında 42 yıl hapis cezasına çarpıtılan Selahattin Demirtaş'ın tahliye olma durumu yeniden gündeme taşındı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILDI MI, ÇIKACAK MI?

Türkiye, "Kobani davası" kapsamında 42 yıl hapis cezasına çarptırılan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararın yeniden ele alınması adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruda bulunmuştu.

Selahattin Demirtaş serbest bırakıldı mı, çıkacak mı? Demirtaş tahliyesinde son durum

SELAHATTİN DEMİRTAŞ ÇIKTI MI?

Demirtaş, 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirilen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Kamuoyunda "Kobani davası" olarak bilinen davada çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Başvuru sonrasında AİHM, Demirtaş hakkında ihlal kararı vermişti.

Türkiye, AİHM 2. Dairesi tarafından Demirtaş ile ilgili verilen kararın AİHM Büyük Dairesinde yeniden ele alınması talebinde bulundu.

