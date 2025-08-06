Selami Şahin neden hastaneye kaldırıldı? Sağlık durumu merak ediliyor

Türk müziğinin sevilen ismi Selami Şahin, yaz tatilini geçirdiği Çeşme'de talihsiz bir kaza geçirdi.

Sanatçının sağlık durumu hayranları tarafından merakla takip ediliyor.

SELAMİ ŞAHİN NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Selami Şahin, Çeşme'de dengesini kaybederek yere düştü ve sağ kolunu incitti.

Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılan sanatçıya ilk müdahale yapıldı.

Hastanede yapılan röntgen çekimlerinde, Selami Şahin'in kolunda ciddi bir kırık veya çıkık olmadığı belirlendi.

Selami Şahin'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa bir süre dinlenmesinin yeterli olacağı açıklandı.

SELAMİ ŞAHİN KİMDİR?

Selami Şahin, 15 Ağustos 1948 doğumlu, Türk müziğinin önde gelen şarkıcı, söz yazarı ve bestecilerinden biridir.

Sanatçı, kariyeri boyunca pek çok unutulmaz esere imza atmıştır.

"Benim İçin Üzülme", "Yine de Amin", "Rakkas" ve "Sahilden" gibi şarkılarıyla geniş kitlelerce tanınan Selami Şahin, Türk pop müziğine önemli katkılar sağlamıştır.