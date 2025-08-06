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 | Erdem Avsar

Selami Şahin neden hastaneye kaldırıldı? Sağlık durumu merak ediliyor

Ünlü sanatçı Selami Şahin, Çeşme'de geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. Selami Şahin'in sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor.

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Selami Şahin neden hastaneye kaldırıldı? Sağlık durumu merak ediliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 17:06

Türk müziğinin sevilen ismi Selami Şahin, yaz tatilini geçirdiği 'de talihsiz bir geçirdi.

Sanatçının hayranları tarafından merakla takip ediliyor.

Selami Şahin neden hastaneye kaldırıldı? Sağlık durumu merak ediliyor

SELAMİ ŞAHİN NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Selami Şahin, Çeşme'de dengesini kaybederek yere düştü ve sağ kolunu incitti.

Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılan sanatçıya ilk müdahale yapıldı.

Hastanede yapılan röntgen çekimlerinde, Selami Şahin'in kolunda ciddi bir kırık veya çıkık olmadığı belirlendi.

Selami Şahin'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa bir süre dinlenmesinin yeterli olacağı açıklandı.

Selami Şahin neden hastaneye kaldırıldı? Sağlık durumu merak ediliyor

SELAMİ ŞAHİN KİMDİR?

Selami Şahin, 15 Ağustos 1948 doğumlu, Türk müziğinin önde gelen şarkıcı, söz yazarı ve bestecilerinden biridir.

Sanatçı, kariyeri boyunca pek çok unutulmaz esere imza atmıştır.

"Benim İçin Üzülme", "Yine de Amin", "Rakkas" ve "Sahilden" gibi şarkılarıyla geniş kitlelerce tanınan Selami Şahin, Türk pop müziğine önemli katkılar sağlamıştır.

ETİKETLER
#kaza
#sağlık durumu
#çeşme
#türk müziği
#Selami Şahin
#Aktüel
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