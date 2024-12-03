Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Selami Yıldız kimdir? İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanması bekleniyor

Selami Yıldız kimdir? İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanması bekleniyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
03 Aralık 2024 19:07 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 19:32
Selami Yıldız kimdir? İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanması bekleniyor

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın yaş haddini 5 Aralıkta doldurmasının ardından yerine Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız’ın atanması bekleniyor.

Dört yılı aşkın süredir İstanbul​ İl Emniyet Müdürlüğü görevde bulunan Zafer Aktaş’ın görev süresi yaş haddinden ötürü 5 Aralık’ta doluyor.

Yerine atanacak isim ise merak ediliyor.

Selami Yıldız kimdir? İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanması bekleniyor - 1. Resim

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE KİM ATANACAK?

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevi için bir süredir Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız’ın adı geçiyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Yıldız’ın atanmasının Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor.

Selami Yıldız kimdir? İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanması bekleniyor - 2. Resim

SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

Selami Yıldız, 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Selami Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu.

1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı.

2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.

2017 tarihinde ise Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

2023’de Emniyet Genel Müdür yardımcısı olarak atandı.

Sıkça Sorulan Sorular
56 yaşında.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
istanbulrecep tayyip erdoğan

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...