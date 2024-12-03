Selami Yıldız kimdir? İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanması bekleniyor

03 Aralık 2024 19:07 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 19:32

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın yaş haddini 5 Aralıkta doldurmasının ardından yerine Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız’ın atanması bekleniyor.

Dört yılı aşkın süredir İstanbul​ İl Emniyet Müdürlüğü görevde bulunan Zafer Aktaş’ın görev süresi yaş haddinden ötürü 5 Aralık’ta doluyor.

Yerine atanacak isim ise merak ediliyor.

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE KİM ATANACAK?

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevi için bir süredir Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız’ın adı geçiyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Yıldız’ın atanmasının Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor.

SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

Selami Yıldız, 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Selami Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu.

1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı.

2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.

2017 tarihinde ise Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

2023’de Emniyet Genel Müdür yardımcısı olarak atandı.