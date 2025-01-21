Selçuk Özdağ ile Ümit Özdağ kardeş mi? Soyadı benzerliği yeniden gündemde

21 Ocak 2025 09:49 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 09:54

Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasının ardından uzun yıllardır konuşulan Selçuk Özdağ ile kardeş mi sorusu yeniden gündem oldu. Sosyal medyada soyadı benzerliğinden dolayı çeşitli iddialar yer aldı.

Zafer Partisi​'nin kurucusu ve mevcut genel başkanı Ümit Özdağ ile eski AK Parti genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ'ın soyadlarının aynı olması uzun yıllardır ikilinin kardeş​ olup olmamasını düşündürüyor. Sosyal medyada yeniden gündem oldu.

SELÇUK ÖZDAĞ İLE ÜMİT ÖZDAĞ KARDEŞ Mİ?

Eski AK Parti genel başkan yardımcısı olan Selçuk Özdağ ile Zafer Partisi'nin kurucusu ve mevcut genel başkanı olan Ümit Özdağ arasında herhangi bir bağ bulunmadığı biliniyor.

Soyadı benzerliği olması sebebiyle iki ismin kardeş olduğu tahmin edilse de ikili arasında bir bağ olmadığı bilinmekte.

ÜMİT ÖZDAĞ SELÇUK ÖZDAĞ AKRABA​ MI?

İkilinin arasında herhangi bir akrabalık bağı olmadığı bilinirken sadece soyadı benzerliği olduğu biliniyor. İki ismin de soyadının aynı olması sosyal medyada kardeş veya akraba olduklarını düşündürse de ikili arasında bir akraba bağı olmadığı biliniyor.

SELÇUK ÖZDAĞ KİMDİR?

7 Ağustos 1958 tarihinde Kırıkkale'de dünyaya geldi. Türk siyasetçi, akademisyen ve eski Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkan yardımcısıdır. 13 Eylül 2015 tarihinde genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen isim ilk kez 2011 Türkiye genel seçimlerinde Manisa milletvekili olarak meclise girmişti.

ÜMİT ÖZDAĞ NERELİ, KÖKENİ NEDİR?

Ailesinin kökenleri Dağıstan'daki Türk halklarından olan Kumuklara dayanıyor. Muzaffer Özdağ'ın Millî Birlik Komitesi içinde Alparslan Türkeş ile hareket ettiği bilinirken 1960 yılından itibaren Japonya'da askerî müşavir olarak sürgünde bulunması nedeniyle Tokyo'da doğdu.