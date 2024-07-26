26 Temmuz 2024 10:22 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 10:23

Dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz atandı.

Öğrenciler tarafından yeni rektörün hayatı, kariyeri ve daha önce yaptığı işler merak ediliyor.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ HÜSEYİN YILMAZ KİMDİR?

Hüseyin Yılmaz 1975 yılında Konya'da dünyaya geldi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1998 yılında mezun olduktan sonra meslek hayatına başladı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda eğitim gördü ve 2004 yılında Genel Cerrah oldu.

Mezun olduktan sonra özel hastanelerde uzman doktor olarak çalıştı.

Akademik hayatına ise 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda başladı.

2014 yılında Doçent, 2018 yılında ise Profesör unvanını aldı.

24 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararıyla birlikte Selçuk Üniversitesi Rektörü olarak atandı.