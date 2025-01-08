Selim İleri kimdir, neden öldü? Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülü sahibiydi
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
08 Ocak 2025 19:57 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 20:00
Yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri bu sabah rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı, akşam saatlerinde ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Selim İleri’nin hayatı ve kariyeri araştırılıyor.
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri hayatını kaybetti.
SELİM İLERİ NEDEN ÖLDÜ?
Bir süredir rahatsız olan İleri, bu sabah yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
İleri, akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
SELİM İLERİ KİMDİR?
Selim İleri, 30 Nisan 1949 tarihinde Kadıköy'de dünyaya geldi.
Selim İleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki öğrenimini yarım bıraktı.
İlk romanı Destan Gönüller (1973)’dir.
Usta yazar, 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.
Kaynak: TGRT Haber