Selim İleri kimdir, neden öldü? Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülü sahibiydi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

08 Ocak 2025 19:57 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 20:00

Yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri bu sabah rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı, akşam saatlerinde ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Selim İleri’nin hayatı ve kariyeri araştırılıyor.