Selma Aliye Kavaf hangi partiye katıldı? DEVA Partisi’nden istifa etmişti

28 Ocak 2025 16:40 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 16:41

DEVA Partisi’nden istifa eden eski Bakan Selma Aliye Kavaf, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. Kavaf’ın rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

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DEVA Partisi’nden istifa eden Selma Aliye Kavaf, CHP’ye katıldı. CHP grup toplantısında partiye katılım töreni gerçekleştirildi.

SELMA ALİYE KAVAF HANGİ PARTİYE KATILDI?

Selma Aliye Kavaf, 2019 yılında Ali Babacan ile Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Öğretmen kökenli olan eski bakan Selma Aliye Kavaf CHP sıralarına katıldı.

CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı Selma Aliye Kavaf’la birlikte 131’e yükseldi.

SELMA ALİYE KAVAF KİMDİR?

1 Temmuz 1962'de Denizli'de doğan Selma Aliye Kavaf, 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kadın Kolları Kurucu Genel Başkanı olarak görev yaptı.

2007 genel seçimlerinde Denizli’nin ilk kadın milletvekili olarak seçildi.

1 Mayıs 2009'da Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atanan Kavaf, bu görevini 2011 yılına kadar sürdürdü.