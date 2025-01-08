Selma Aliye Kavaf kimdir? DEVA Partisi’nde bir istifa daha

08 Ocak 2025 17:02 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 17:18

DEVA Partisi Manisa Mlletvekili Selma Aliye Kavaf’ın partisinden istifa ettiği öğrenildi. İstifanın ardından Selma Aliye Kavaf’ın kariyeri merak konusu oldu.

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DEVA Partisi’nde bir istifa​ daha yaşandı.

Manisa​ Mlletvekili Selma Aliye Kavaf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurdu.

SELMA ALİYE KAVAF NEDEN İSTİFA ETTİ?

DEVA Partisi’nden istifa ettiğini açıklayan Manisa Mlletvekili Selma Aliye Kavaf istifasının gerekçesini de dile getirdi.

Kavaf, açıklamasında çatı parti kararını doğru bulmadığını ve yapılanmaya zarar vermemek için böyle bir karar aldığını belirtti.

SELMA ALİYE KAVAF KİMDİR?

Selma Aliye Kavaf, 1 Temmuz 1962 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi.

Siyasetçi ve eğitimci kimliğiyle tanınan Kavaf, AK Parti hükümetlerinde çeşitli görevler üstlenmiş ve Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak hizmet vermiştir.