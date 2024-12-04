Semahat Sevim Arsel kimdir? Türkiye'nin en zenginleri listesinde 3. sırada
Forbes, 2024 yılının en zengin Türkleri listesini okurlarıyla paylaştı. Listede 3. sırada yer alan Semahat Sevim Arsel'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor.
Koç ailesinin tanınmış ismi Sevim Arsel, Forbes, 2024 yılının en zengin Türkleri listesinde 3. sırada açıklandı.
Listenin yayınlanmasının ardından ise Sevim Arsel’in hayatı araştırılmaya başlandı.
SEMAHAT SEVİM ARSEL KİMDİR?
Semahat Sevim Arsel, 8 Eylül 1928 tarihinde Vehbi Koç ve Sadberk Koç’un ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi.
İlkokulu TED Ankara Koleji’nde bitirdikten sonra İstanbul Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nden 1949 yılında mezun oldu.
1964’te Koç Holding Yönetim Kurulu’na bundan 5 yıl sonra 1969 yılında da VKV İdare Heyeti’ne giren Arsel, turizm ve hizmet sektörlerinde Koç Holding’e değerli katkılarda bulundu.
1996’da Koç Holding’e bağlı SETUR’un Yönetim Kurulu başkanlığı görevini üstlendi.
2012 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi tarafından fahri doktor unvanıyla ödüllendirildi.
TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ KİM?
Forbes Dergisi, Türkiye'nin en zengin olan isimlerini şöyle listeledi:
- Murat Ülker (5.1 milyar dolar)
- İpek Kıraç (3.2 milyar dolar)
- Semahat Sevim Arsel (3.1 milyar dolar)
- Şaban Cemil Kazancı (3.1 milyar dolar)
- Mustafa Rahmi Koç (2.8 milyar dolar)