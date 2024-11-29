Semih İsa Çamurtaş kimdir? Devlet Denetleme Kurulu üyeliğine atandı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

29 Kasım 2024 07:55 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 08:01

Devlet Denetleme Kurulu üyeliğine atanan isimlerden biri de Semih İsa Çamurtaş oldu. Bu gelişmenin ardından Semih İsa Çamurtaş’a dair araştırmalar hız kazandı.

Devlet Denetleme Kurulu ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete’nin 29 Kasım tarihli sayısında yayımlandı. Buna göre, Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Semih İsa Çamurtaş, Cengiz Aydın ve Osman Öztürk atandı. SEMİH İSA ÇAMURTAŞ KİMDİR? 1977 yılında Manisa’da dünyaya gelen Semih İsa Çamurtaş, ilk, orta ve lise eğitimini Akhisar'da okuduktan sonra üniversite hayatına Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladı. Uzun yıllar çeşitli il ve ilçelerde savcılık görevini üstlenen Semih İsa Çamurtaş, 2014 yılında Muğla Milas'ta görevli iken Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kurul Müfettişliği’ne atandı. 2019 yılında HSK Teftiş Kurulu Başkanlığında beş yıllık hizmet süresini doldurup, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Başmüfettişi olarak atanan Çamurtaş, 29 Kasım 2024 yılında Devlet Denetleme Kurulu üyeliğine atandı. İlgili Haberler Meteoroloji saat saat uyardı: Tüm yurda sis ve pus çökecek! Hac ek kayıt başvuruları bugün sona eriyor