Semih Kılıçsoy sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın kadrosundan çıkarıldı

04 Eylül 2024 15:32 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:32

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında karşılaşacağı Galler ve İzlanda maçının aday kadrosundan Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Semih Kılıçsoy'un neden kadrodan çıkarıldığı gündem oldu.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında A Milli Takımımız 6 Eylül'de Galler, 9 Eylül'de ise İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz günlerde Ay Yıldızlıların aday kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanmıştı.

Şimdi ise kadroda değişiklik yapıldığı ve Semih Kılıçsoy'un çıkarıldığı duyuruldu.

TFF'nin yaptığı duyurunun ardından Semih Kılıçsoy'un neden kadrodan çıkarıldığı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

SEMİH KILIÇSOY A MİLLİ TAKIM'IN KADROSUNDA NEDEN ÇIKARILDI?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre A Milli Takımımızın aday kadrosunda yer alan Semih Kılıçsoy sakatlığı nedeniyle Galler ve İzlanda maçları süresince iyileşemeyeceği için kadrodan çıkarıldı.

Milli oyuncunun sol kasığındaki zorlanma şikayeti nedeniyle A Milli Takım kampında bir süredir tedavisi devam ediyordu.

MUSTAFA HEKİMOĞLU A MİLLİ TAKIMDAN ÇIKARILDI MI?

Semih Kılıçsoy'un yanı sıra Beşiktaş'ın bir diğer genç oyuncusu Mustafa Hekimoğlu da A Milli Takım'ın kadrosundan çıkartıldı.

17 yaşındaki genç oyuncu, UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak olan Ümit Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi.