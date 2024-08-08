Sen Türklerini Söyle yarışması bugün A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçı nedeniyle yayınlanmayacak

08 Ağustos 2024 16:43 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 16:59

Öykü Gürman, Emre Yücelen, İsmail Altunsaray, Aysun Gültekin ve Özhan Eren'in jüri koltuğunda oturduğu Türkü yarışması "Sen Türklerini Söyle" her hafta perşembe günü saat 20.00'da yayınlanıyor.

Programın bugün neden yayınlandığı ise izleyicileri tarafından merak ediliyor.

SEN TÜRKLERİNİ SÖYLE YOK MU, NEDEN?

8 Ağustos Perşembe günü Sen Türkleri söyle programı TRT 1 yayın akışında yer almadı.

Programın yerine 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Filenin Sultanları'nın İtalya ile olan yarı final karşılaşması canlı olarak yayınlanacak.

SEN TÜRKLERİNİ SÖYLE HANGİ GÜNLER?

Sen Türklerini Söyle programı her hafta Perşembe günleri TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

8 AĞUSTOS PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.05 Şehirden Uzakta

09.50 Kara Ağaç Destanı

12.40 Lingo Türkiye

14.00 Gönül Dağı

17.00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Brezilya-ABD"

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Set Sayısı

21.00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Türkiye-İtalya"

23.15 3'te 3

00.25 Sen Türklerini Söyle

02.55 Gönül Dağı