Senaristliğini Bahadır Özdener'in yaptığı Hudutsuz Sevda dizisi Artvin'de çekiliyor

27 Eylül 2024 17:15 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 17:27

NOW TV ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisi ikinci sezonun başlamasıyla birlikte izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin ikinci yeni sezonunun başlamasının ardından Hudutsuz Sevda nerede çekiliyor, senaristi kim soruları gündeme geldi.

Başrollerinde Deniz Can Aktaş​, Miray Daner​, Asuman Dabak, Burak Sevinç gibi isimlerin yer aldığı yönetmen koltuğunda ise Murat Öztürk'ün oturduğu Hudutsuz Sevda​ dizisinin yeni sezonu 26 Eylül 2024 tarihinde başladı.

Dizinin yeni sezonunun başlamasının ardından izleyiciler nerede çekildiğini ve senaristinin kim olduğunu araştırmaya başladı.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hudutsuz Sevda dizisinin ilk bölümlerinin çekimi Artvin'de yapıldı.

Dizinin güncel bölümleri ise İstanbul'un farklı semtlerinde çekiliyor.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN SENARİSTİ KİM?

Hudutsuz Sevda dizisinin senaristliğini Bahadır Özdener yapıyor.

Bahadır Özdener 26 Ocak, 1975 yılında Gümüşhane'de dünyaya geldi.

Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin senaristliğini yaptı.

Bahadır Özdener ayrıca Beyaz Karanfil, Reaksiyon ve Benim Hayatım dizilerinin yapımcısı olarak da yer alıyor.