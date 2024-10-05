Şener Şen Muş'ta öğretmenlik yaptı mı?

05 Ekim 2024 14:05 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 14:21

26 Aralık 1941 tarihinde dünyaya gelen Şener Şen'in eski yıllarda Muş'ta öğretmenlik yaptığına dair paylaşılan fotoğrafları günümüzde halen konuşuluyor. Başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Şen'in, bir dönem Muş'ta öğretmenlik yaptığı iddia edildi.

Adana'da doğan usta oyuncu Şener Şen, Kepirtepe Köy Enstitüsünden mezun olarak Kocaeli'ne öğretmen olarak atanmıştı. Süt Kardeşler, Şaban Oğlu Şaban gibi projelerde yer alan Şen'in yer aldığı dizi ve filmler halen ses getirmeye devam ediyor.

En sevilen rollerinden bir tanesi 1975 senesinde Hababam Sınıfı'ndaki ‘'Badi Ekrem" karakteri olmuştu. Oyunculuk öncesinde Muş'ta öğretmenlik yaptığına dair iddialar ise hayranları tarafından merak edildi.

ŞENER ŞEN MUŞ'TA ÖĞRETMENLİK YAPTI MI?

26 Aralık 1941 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Şen, Lüleburgaz'daki Kepirtepe Köy Enstitüsünden mezun olmasının ardından Kocaeli'ne öğretmen olarak atandı.

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahneye çıkarak oyunculuk hayatına giriş yapan isim babası gibi sinema sanatçısı olmak istememişti bu nedenle tiyatro alanında ilerlemek istedi.

Radyo tiyatrolarında da yer alan isim maddi kazancı istediği düzeye gelemediği için sinema dünyasına girmek zorunda kaldı.

1964-1966 yılları aralığında Muş'un Malazgirt Fenek Köyü'nde sınıf öğretmenliği yaptığına dair fotoğraflar halen sosyal medyada dolaşıma giriyor.

Bir fotoğrafta tahtada öğrencisine ders anlatan Şen'in bir diğer fotoğrafında lojmanda kaldığı esnada yemek yaptığı görüldü.

Tiyatro sahnelerine katılmadan önce 1964-1966 aralığında Fenek'te sınıf öğretmenliği yapan Şen'in bu fotoğraflar ses getirmeye devam ediyor.

ŞENER ŞEN'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Usta oyuncu uzun yıllardır ekranlarda yer alırken birçok projede yer aldı. Yer aldığı filmler arasında Yaşasın Hayat, Hizmetçi Dediğin Böyle Olur, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Bizim Aile, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Hababam Sınıfı Tatilde, Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Çöpçüler Kralı, Kibar Feyzo, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Çiçek Abbas, Züğürt Ağa, Çıplak Vatandaş, Milyarder, Selamsız Bandosu, İkinci Bahar, Gönül Yarası, Kabadayı, Av Mevsimi ve Yol Ayrımı yer aldı.