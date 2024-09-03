Şenol Güneş, Trabzonspor ile 3 farklı dönemde 4 kupa kazandı

03 Eylül 2024 15:58 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 16:16

Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından yeni isim netleşti. Daha öncelerde de takımı çalıştıran Şenol Güneş yeniden bordo mavililer ile buluşuyor.

ŞENOL GÜNEŞ KAÇ KEZ TRABZONSPOR'U ÇALIŞTIRDI, KAÇ YIL?

Güneş, bordo mavili ekibin başına 5. defa geçerken Trabzonspor ile ilk mücadelesi eski takımı Beşiktaş ile olacak.

Avcı ile yolların ayrılmasının ardından Güneş ile ikinci görüşme anlaşma sağlandı. İlk rakibi ise BJK olacak.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

A Spor'da yer alan habere göre Trabzonspor, Şenol Güneş ile anlaşma sağladı. Ertuğrul Doğan ile her konuya anlaşma sağlandığı öğrenildi.